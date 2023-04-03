عند 10806 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: تهامة، والإعادة السعودية، والرياض، والسعودي الفرنسي، والعربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة الخليج للتأمين، والشقرية للتنمية، والبحري، ودار الأركان، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و3.70%.