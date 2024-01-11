أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 77.01 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتًا في الجلسة السابقة.