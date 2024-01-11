أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 77.01 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتًا في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أو 0.28% إلى 71.57 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا أو 0.27% إلى 77.01 دولارًا للبرميل؛ بحسب "رويترز".
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.