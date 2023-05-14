سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11348 نقطة

وكانت شركات: الباحة، وتكافل الراجحي، والخليج للتدريب، والأصيل، والدريس؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اتحاد اتصالات، ونادك، وتنمية، وزين السعودية، والراجحي ريت؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.30%.