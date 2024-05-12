سوق الأسهم اليوم.. التداولات 5.3 مليارات ريال لـ 231 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: سدافكو، والكيميائية، والجوف، وأنابيب الشرق، والعبداللطيف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ثمار، وتنمية، وولاء، وميدغيلف للتأمين، وملاذ للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.94%.