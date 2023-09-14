وسط مخاوف بشأن المعروض.. برنت يرتفع إلى 92.37 دولارًا للبرميل

وصعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.56% أو 50 سنتًا إلى 89.02 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت عند تسوية الأمس 0.4% أو ما يعادل 32 سنتًا للبرميل.