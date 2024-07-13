تراجع أسعار النفط في ظلّ زيادة الآمال بخفض أسعار الفائدة بأمريكا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا، لتصل عند التسوية إلى 85.03 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 41 سنتًا أو ما يعادل 0.5%، إلى 82.21 دولارًا للبرميل.