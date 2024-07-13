تراجع أسعار النفط في ظلّ زيادة الآمال بخفض أسعار الفائدة بأمريكا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند التسوية اليوم في ظلّ زيادة الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا، لتصل عند التسوية إلى 85.03 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 41 سنتًا أو ما يعادل 0.5%، إلى 82.21 دولارًا للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1.7% بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا أسبوعيًّا قدره 1.1%.