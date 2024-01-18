مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11959 نقطة

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، ومبكو، وأيان، وأكوا باور، وجي آي جي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأنابيب، وشمس، والعربية، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و6.67%.