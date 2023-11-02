خلال شهر سبتمبر 2023.. "الصناعة" تُصدِر 174 ترخيصًا صناعيًا جديدًا

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 174 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر سبتمبر 2023، توزعت على 5 أنشطة صناعية من بينها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 26 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 24 ترخيصًا، ثم صنع المنتجات الغذائية بـ 22 ترخيصًا، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ 17 ترخيصًا، وأخيرًا نشاط صناعة الورق ومنتجاته بـ 13 ترخيصًا.