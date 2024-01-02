مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12123 نقطة

وكانت أسهم شركات: تشب، وسال، وساكو، ومجموعة صافولا، والمراعي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أميانتيت، ونسيج، وسابتكو، ومعادن، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.04%.