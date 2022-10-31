أسعار النفط تنخفض ومزيج برنت عند 95 دولارًا للبرميل

كما أثرت سياسة "صفر كوفيد" على استهلاك الوقود؛ إذ تراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو أول انخفاض سنوي لهذه الفترة منذ عام 2014 على الأقل.