أسعار النفط تنخفض ومزيج برنت عند 95 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين وسط مخاوف تباطؤ الطلب من قِبَل الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- مع استمرار سياسة مكافحة فيروس "كوفيد-19" في التأثير على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، انكماش نشاط المصانع في الصين على غير المتوقع خلال أكتوبر؛ حيث تضرر الإنتاج من انخفاض الطلب العالمي والقيود الصارمة المرتبطة بفيروس "كوفيد-19".
كما أثرت سياسة "صفر كوفيد" على استهلاك الوقود؛ إذ تراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو أول انخفاض سنوي لهذه الفترة منذ عام 2014 على الأقل.
على جانب آخر، ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدرين مطلعين على الأمر؛ أن من المتوقع التزام منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري بتوقعات ارتفاع الطلب على النفط لعقد آخر؛ على الرغم من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو بنحو 77 سنتًا إلى 95 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.78% أو 69 سنتًا إلى 87.21 دولارًا للبرميل.