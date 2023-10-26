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سوق النفط.. مزيج برنت عند 90.10 دولارًا للبرميل
هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي ثلاثة سنتات
شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا اليوم؛ إذ يحاول السوق موازنة عوامل متباينة مع متابعة التوترات في الشرق الأوسط؛ بينما تستوعب زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، ثلاثة سنتات إلى 90.10 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 85.36 دولارًا للبرميل بحسب "رويترز".
وارتفعت أسعار النفط نحو 2% عند التسوية أمس الأربعاء مدفوعة بالمخاوف المستمرة بشأن الصراع في الشرق الأوسط.