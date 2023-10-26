سوق النفط.. مزيج برنت عند 90.10 دولارًا للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، ثلاثة سنتات إلى 90.10 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 85.36 دولارًا للبرميل بحسب "رويترز".