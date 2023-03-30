"القمة العالمية لقادة العقار" على أرض السعودية.. فوز يفتح آفاقًا استثمارية بلا حدود

فازت المملكة العربية السعودية باستضافة القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات، والتي تَقرر انطلاق فعالياتها في ديسمبر من العام الجاري بالعاصمة الرياض؛ حيث تعتبر القمة أكبر تجمع سنوي، يضم شخصيات عقارية بارزة، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات العقار من جميع أنحاء العالم، ليتحدثوا عن تجاربهم وخبراتهم في تطوير القطاع العقاري.
وتُرَكز القمة بشكل أساسي على موضوعات تتناول تجربة القطاع العقار السعودي، في ظل رؤية 2030، وما حققه القطاع حتى اليوم من نجاحات، تصب في تعزيز أهداف الرؤية.. وتشهد القمة إقامة عدد من الجلسات وورش العمل واللقاءات والمحاضرات، التي تتناول التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، ودور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، كما سيتم أثناء انعقاد القمة زيارة أبرز المشاريع العملاقة.
وبهذه المناسبة، صرّح رئيس مكتب الاتحاد العالمي للعقار بالسعودية والرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار عبدالله الحربي، بأن هذا الفوز يُعد تتويجًا لدور المملكة وجهودها في تطوير منظومة القطاع العقاري، ويعد نجاحًا بارزًا متماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لاستضافة الأحداث العالمية وفرصة كبيرة لعرض التجارب الناجحة والاستفادة من الخبرات الدولية، وستساهم هذه الاستضافة في تحسين ورفع مستوى التواصل الدولي مع الشركات العقارية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيارة المشاريع العملاقة التي تعمل عليها المملكة.
ودعا "الحربي" القيادات العقارية في دول العالم، إلى المشاركة في القمة، والاستفادة مما سيتم طرحه من تجارب وخبرات القيادات العقارية المشاركة، والتعرف على ملامح التجربة السعودية، ودور رؤية 2030 في تعزيز تلك التجربة وثقلها، والقدرة على إيجاد أفكار ابتكارية، لتطوير القطاع.
يأتي فوز المملكة باستضافة هذه القمة العالمية على ضوء اجتماع الاتحاد العالمي للعقار بمدينة كان بفرنسا في 15 مارس 2023، بمشاركة "عين الرياض" الشريك الإعلامي للفعالية العقارية الدولية MIPIM ما بين 14- 17 من مارس.
وقد أقام الاتحاد العالمي للعقارات حفل عشاء Fiabci gala dinner حضره وفد سعودي رفيع المستوى.. ومن المقرر أن تنظم عيون المدن هذه القمة العالمية التي ستستضيف القادة والمطورين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، ومتحدثين دوليين من أكثر من 110 دولة يتحدثون بـ55 لغة؛ ليكشفوا عن تجاربهم من خلال عرض الجهود المبذولة في تطوير المنظومة العقارية، وكذلك تطوير ممكنات هذه الصناعة في عدد من الأسواق العالمية، واستعراض وتبادل التجارب والممارسات المحلية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في تنمية القطاع العقاري.
يذكر أن الاتحاد العالمي للعقار الذي تأسس عام ١٩٥١م بفرنسا، يُعد أكبر اتحاد عالمي في القطاع العقاري، ويبلغ عدد أعضائه مليونًا و500 ألف عضو من 70 دولة، يتبنى منظومة شمولية تُعنى بالتكامل الشامل ما بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي؛ فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفيما يعود أيضًا بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها، كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتكوالبروبتك؛ لكونه يحظى بالعديد من الفرص الكبيرة.