استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على الفائدة

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2497.47 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 2527.60 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 28.32 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 909.47 دولارات، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 934.83 دولارًا.