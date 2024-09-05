استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على الفائدة

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.