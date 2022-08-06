بين بيانات تدعم الارتفاع ومخاوف.. نهاية الأسبوع تصعد بالنفط قياسيًّا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس الجمعة، لتعوّض بعض خسائر هذا الأسبوع بفعل بيانات عن نموّ قوي للوظائف الأمريكية، لكنها أنهت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير بسبب المخاوف من احتمال أن يؤثّر الركود على الطلب على الوقود.