ارتفاع طفيف لأسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، بعدما حقّقت سادس إغلاق قياسي لها هذا الشهر في ختام جلسة أمس، بدعم من توقعات بدء "الاحتياطي الفيدرالي" تخفيضات الفائدة في سبتمبر.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنحو 0.10% أو ما يعادل 2.3 دولار إلى 2552.90 دولار للأوقية في الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما أنهت تعاملات الثلاثاء عند مستوى قياسي قدره 2550.6 دولار للأوقية.
واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2514.14 دولار للأوقية، كما استقرت عقود الفضة تسليم سبتمبر عند 29.54 دولار، وكذلك البلاتين الفوري عند 951.80 دولار للأوقية.