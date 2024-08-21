ارتفاع طفيف لأسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنحو 0.10% أو ما يعادل 2.3 دولار إلى 2552.90 دولار للأوقية في الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما أنهت تعاملات الثلاثاء عند مستوى قياسي قدره 2550.6 دولار للأوقية.