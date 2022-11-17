مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11142 نقطة

وكانت أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، وساسكو، والآمار، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وحلواني وإخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: شمس، ونقي، ومجموعة تداول، وأميانتيت، والدرع العربي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و 4.73 %.