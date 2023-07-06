تراجع طفيف لخام برنت عند 76.39 دولارًا للبرميل

وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى تراجع مخزونات الخام بحوالى 4.4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.