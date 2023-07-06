تراجع طفيف لخام برنت عند 76.39 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط بصورة طفيفة في تعاملات الخميس بعد تقديرات أشارت إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.
وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى تراجع مخزونات الخام بحوالى 4.4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.
ومن ناحية أخرى، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، اتفاق المسؤولين على الحاجة للمزيد من التشديد النقدي هذا العام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.34% أو 26 سنتًا عند 76.39 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 0.14% أو 10 سنتات إلى 71.69 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت بحوالى 3% على مدار الجلستين السابقتين.