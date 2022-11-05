النفط يكسر مخاوف الركود ويقترب من 99 دولارًا.. والمكاسب أسبوعية

وتتمسّك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة كوفيد بعد أن ارتفعت الإصابات الخميس الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس، لكنّ مسؤولًا سابقًا في مكافحة الأمراض قال: إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبًا.