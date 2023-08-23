أسعار النفط ترتفع .. وبرنت عند 84.13 دولار للبرميل

وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى استمرار تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أغسطس، ويترقب المستثمرون حاليًا صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.