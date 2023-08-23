أسعار النفط ترتفع .. وبرنت عند 84.13 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بشكلٍ طفيف في تعاملات الأربعاء بعد تراجعها على مدار جلستيْن وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، وتقديرات أظهرت انخفاض المخزونات الأمريكية.
ويعد ضعف الزخم الاقتصادي في الصين أكبر تهديد للطلب العالمي على السلع الأساسية، وسط تدهور النشاط الاقتصادي، ومخاوف من عدم تحقيق مستهدفات النمو.
وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى استمرار تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أغسطس، ويترقب المستثمرون حاليًا صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة طفيفة 0.12% أو 10 سنتات عند 84.13 دولار للبرميل، في الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.18% أو 14 سنتًا عند 79.78 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 1.3% في الجلستين الماضيتين.