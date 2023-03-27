السعودية والإمارات تستحوذان على النسبة العظمى من سوق التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط

استحوذت السعودية والإمارات وإسرائيل على ٧٢.١% من إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعود هذه النتائج إلى استخدام قوي للإنترنت والبنية التحتية المتطورة في هذه الدول، ساهم في عدد من الاتجاهات (مثل الشعبية المتزايدة لمنصات الدفع الرقمية، وظهور تسوق البقالة عبر الإنترنت، وتوسيع المبادرات التقنية والتمويل الحكومي القوي).
ووفقًا لتقرير "Euromonitor International" المتخصص في شؤون التجارة الإلكترونية، فإن حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُتوقع أن يصل إلى 57 مليار دولار في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 11% خلال الفترة من 2022 إلى 2026.
وأشار التقرير إلى أنه يُتوقع أن تستمر الدول الثلاث رائدة في حصة سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة وشمال إفريقيا.