أسعار الذهب تتراجع إلى 1902.79 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب بشكلٍ طفيف، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة حدّت من الخسائر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1902.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1906 دولارات.
ارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1740.30 دولار.