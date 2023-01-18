أسعار الذهب تتراجع إلى 1902.79 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب بشكلٍ طفيف، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة حدّت من الخسائر.