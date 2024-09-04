أعمال
الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريراً شهرياً عن الوظائف في الولايات المتحدة؛ الذي قد يؤثر في مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغيرٌ يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولار.