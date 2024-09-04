الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريراً شهرياً عن الوظائف في الولايات المتحدة؛ الذي قد يؤثر في مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.