مع تصاعد مخاوف المستثمرين.. الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في شهر

وسجّل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول عند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4 بالمئة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.