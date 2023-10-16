مع تصاعد مخاوف المستثمرين.. الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في شهر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع بين إسرائيل وفلسطين التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1934.40 دولار للأوقية.
وسجّل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول عند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4 بالمئة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 879.19 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأوقية.