الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1745.13 دولار للأونصة

ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر، بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 04:33 بتوقيت جرينتش.
كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1746.00 دولار.
وعوّض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضّل المستثمرون شراء الدولار كملاذٍ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.
وتوقف صعود الدولار، اليوم الثلاثاء، ما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.
ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، حيث يراهن معظم المتعاملين على رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر.
ويعد الذهب أداة للتحوط من التضخم، غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تثبط الاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً ثابتاً.
وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4 بالمئة إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 995.63 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1878.00 دولار.