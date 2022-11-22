الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1745.13 دولار للأونصة

ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر نوفمبر، بحثاً عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.