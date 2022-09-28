مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11170 نقطة

وكانت أسهم شركات: الغاز، وشاكر، والبحر الأحمر، والدواء، ودلة الصحة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، ونقي، وتنمية، وصادرات، وعطاء؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 % و3.06%.