قُبيل بيانات المخزونات الأمريكية.. برنت يرتفع عند 83.90 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قُبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، بينما لا تزال مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام تلوح في الأفق.
وكشف التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي الصادر الثلاثاء، انخفاض مخزونات النفط 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 4 ملايين برميل.
وتنتظر الأسواق صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقتٍ لاحقٍ اليوم، مع توقعات بتراجع مخزونات الخام 3.2 مليون برميل.
ويرى بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة نقلتها "سي إن بي سي" أن توقعات النفط على المدى المتوسط لعام 2023 "إيجابية للغاية"، مشيراً إلى التزام البنك بتوقع وصول سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل خلال العام المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 1.05% أو بنحو 87 سنتاً إلى 83.90 دولار للبرميل، في الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.58% أو 45 سنتاً إلى 78.65 دولار للبرميل.