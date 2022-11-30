قُبيل بيانات المخزونات الأمريكية.. برنت يرتفع عند 83.90 دولار للبرميل

وكشف التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي الصادر الثلاثاء، انخفاض مخزونات النفط 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 4 ملايين برميل.