مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10519 نقطة

وكانت أسهم شركات: كابلات الرياض، والرياض، وعلم، والشرقية للتنمية، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ميدغلف، وسلامة، وبروج للتأمين، والصقر للتأمين، وتهامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.99% و9.98 %.