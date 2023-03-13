هل تجاوزت أزمة سيليكون فالي؟ أسهم البنوك الأمريكية ترتفع

ارتفعت أسهم معظم البنوك الأمريكية الكبرى في تعاملات ما قبل فتح السوق، اليوم الاثنين، بعدما اتخذت السلطات إجراءات لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن قوة النظام المالي؛ عقب انهيار مصرف سيليكون فالي، والإغلاق المفاجئ لبنك سيجنيتشر يوم أمس الأحد.