الذهب يستعيد بريقه مرتفعًا عنًد 1840.94 دولارًا للأونصة

استعادت أسعار الذهب بعض الزخم اليوم الخميس، مع تراجع الدولار؛ لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجددًا أبقت على توتر المستثمرين.
وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1840.94 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير أمس الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1850.20 دولارًا.
وتثني أسعار الفائدة المرتفعة، عن الاستثمار في الذهب الذي لا يُدر عائدًا، على الرغم من أنه يعتبر تحوطًا ضد ارتفاع الأسعار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 21.77 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 0.6% إلى 920.16 دولارًا، وصعد البلاديوم 1% إلى 1479.16 دولارًا.