"سابك" تؤكد التزامها بتمكين المجتمعات من التحول إلى مستقبل دائري قليل الكربون

شاركت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA) للبحث والابتكار الذي أقيم في دبي يوميْ 26 و27 سبتمبر 2022م.
وسلطت الشركة الضوء على كفاءتها وقدراتها في مجال التقنية والابتكار التي تهدف من خلالها إلى تطوير منتجات أفضل، وتحسين عمليات التصنيع، والإسهام في بناء بيئة مستدامة.
وشكّل المؤتمر الذي عُقد تحت شعار "تحفيز مستقبل مستدام من خلال البحث والابتكار"، فرصة لتعلّم ومناقشة أفضل الاستراتيجيات لحوكمة الابتكار وإدارته بفعالية، مما يساعد في إيجاد قيمة جديدة تعزز المُضي قُدُمًا نحو مستقبل مستدام.
وشدد رئيس لجنة الأبحاث والابتكار في (جيبكا) كبير مسؤولي التقنية والاستدامة في (سابك) بوب موهان على الأبعاد المترابطة للاستدامة، وقال: جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مترابطة مع بعضها، ولا يمكن معالجة المحاور الرئيسة لهذا المؤتمر؛ وهي الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق الاقتصاد الدائري في سلاسل القيمة القائمة على الكربون، بشكل سديد دون الإقرار بهذا الترابط، ومدى تأثير تلك التحديات والحلول المرتقبة ليس فقط على توفير الغذاء والمياه، ولكن أيضًا على الرفاهية العامة للمجتمع.
وحول اهتمام (سابك) بمبادرات الاقتصاد الدائري، استشهد موهان بمثال دخول الشركة مجال إنتاج الأمونيا الزرقاء، وتقديمها الحلول الدائرية للبلاستيك من خلال مبادرة (تروسيركلTM) إضافة إلى دعمها قطاع السيارات الكهربائية من خلال مبادرة (بلوهيروTM)، ودخولها مجال التشغيل الكهربائي للأصول من خلال التعاون مع شركتيْ (باسف) و(ليندي).
وأشار موهان إلى التزام (سابك) العمل على تمكين المجتمعات من التحول إلى مستقبل دائري قليل الكربون، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يجب أن يؤديه الابتكار في تحقيق ذلك.
وشهد المؤتمر تسليط الضوء على تعاون (سابك) الفاعل مع الأوساط الأكاديمية لتوفير مواد عالية الأداء فتحت آفاقًا لتطبيقات جديدة في أعمال البولي أوليفين.
وأكد موهان أن (سابك) ستواصل التركيز بشكل متزايد على شراكاتها الخارجية خلال سعيها لتكثيف ابتكاراتها وتميز باقة منتجاتها.
وحرصت (سابك) خلال المؤتمر على التواصل مع الأطراف الرئيسة ذات العلاقة في الصناعة والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية ومقدمي التقنيات؛ لتسليط الضوء على ابتكاراتها التي تساعد في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتُركز على تقنيات الهيدروجين المستقبلية، والتحول إلى نماذج الأعمال الجديدة التي تعزز الاقتصاد الدائري.
يشار إلى أن مؤتمر (جيبكا) السنوي للأبحاث والابتكار يُعد بمثابة منصة لتشجيع ودفع ثقافة الابتكار في صناعة الكيماويات على المستوى الإقليمي، وتحفيز الأطراف ذات العلاقة لتبنّي المزيد من البرامج التي تستهدف تطوير قدرات الابتكار في منطقة الخليج.