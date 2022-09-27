"سابك" تؤكد التزامها بتمكين المجتمعات من التحول إلى مستقبل دائري قليل الكربون

وشدد رئيس لجنة الأبحاث والابتكار في (جيبكا) كبير مسؤولي التقنية والاستدامة في (سابك) بوب موهان على الأبعاد المترابطة للاستدامة، وقال: جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مترابطة مع بعضها، ولا يمكن معالجة المحاور الرئيسة لهذا المؤتمر؛ وهي الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق الاقتصاد الدائري في سلاسل القيمة القائمة على الكربون، بشكل سديد دون الإقرار بهذا الترابط، ومدى تأثير تلك التحديات والحلول المرتقبة ليس فقط على توفير الغذاء والمياه، ولكن أيضًا على الرفاهية العامة للمجتمع.