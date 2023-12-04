مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11191 نقطة

وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، والباحة، والغاز، ورعاية، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: نسيج، وعناية، ووفرة، والآمار، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و4.04%.