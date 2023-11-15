النشاط الصيني وتوقعات الطلب يصعدان بأسعار "برنت" لـ 82.80 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت تحسناً طفيفاً في النشاط الاقتصادي الصيني، فضلاً عن رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على الذهب الأسود خلال العام الجاري.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 0.40% إلى 82.80 دولار للبرميل في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.40%، إلى 78.57 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصيني التي صدرت اليوم، نمو الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، بعد زيادته بنسبة 4.5% في سبتمبر، إضافة إلى زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 7.6% في أكتوبر مقارنة بـ 5.5% في سبتمبر.