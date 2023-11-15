النشاط الصيني وتوقعات الطلب يصعدان بأسعار "برنت" لـ 82.80 دولار للبرميل

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصيني التي صدرت اليوم، نمو الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، بعد زيادته بنسبة 4.5% في سبتمبر، إضافة إلى زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 7.6% في أكتوبر مقارنة بـ 5.5% في سبتمبر.