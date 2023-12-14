الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.3%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.83 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 937.25 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 994.82 دولارًا.