الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.3%

واصلت أسعار الذهب الارتفاعَ اليوم بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى نهاية دورة التشديد النقدي، وأشار إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024؛ مما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2032.07 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.4% أمس. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5% إلى 2046.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.83 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 937.25 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 994.82 دولارًا.