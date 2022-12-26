مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10228.64 نقطة

وكانت أسهم شركات توبي، وتنمية، جاكو، والصقر للتأمين، وبن داود الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والعبداللطيف، وميد غلف للتأمين، ودار الأركان، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.24% و5.65%.