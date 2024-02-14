الذهب يظل دون مستوى 2000 دولار مع تراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية

ظل الذهب قريبًا من أدنى سعر في شهرين اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)؛ إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين، إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.
وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الثلاثاء.
وهبط المعدن الأصفر 1.4% أمس في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2005.00 دولارات للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 871.90 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 862.14 دولارًا، وتراجعت الفضة 0.2% إلى 22.04 دولارًا.