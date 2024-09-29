مجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري يصدر قرارًا بتعيين وهدان القاضي رئيسًا تنفيذيًّا

يُذكر أن صندوق الفعاليات الاستثماري، الذي تأسس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 91) في عام 2019م، يهدف إلى الارتقاء بصناعة الفعاليات في المملكة العربية السعودية، وبناء مواقع فريدة لاستضافة فعاليات بمستوى عالمي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة والرياضة، وتقديم كل ما من شأنه إثراء جودة حياة المواطن والمقيم والزائر، كما يُسهم -من خلال تمويله- في تطوير 35 موقعًا فريدًا في أنحاء المملكة؛ لدفع أجندة الفعاليات الوطنية الطموحة نحو تحقيق النجاح الذي تتطلع له، فضلًا عن زيادة رأس المال من خلال توفير فرص ذات عوائد عالية، وتسهيل بناء الشراكات مع القطاع الخاص.