ارتفاع طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 92.19 دولارًا للبرميل

وذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" نقلًا عن بيانات "كبلر"، أن صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا، انخفضت بمقدار 314 ألف برميل يوميًّا مقارنة بشهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 3.03 ملايين برميل يوميًّا في أول أسبوعين من الشهر الجاري، وهو أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.