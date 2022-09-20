ارتفاع طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 92.19 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، في محاولة لاستكمال ارتفاعها في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، قد تَحُد من النمو الاقتصادي؛ مما يضغط على مستويات الطلب.
وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، أنها ستبيع ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن محاولات إدارة الرئيس "جو بايدن"، خفض ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" نقلًا عن بيانات "كبلر"، أن صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا، انخفضت بمقدار 314 ألف برميل يوميًّا مقارنة بشهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 3.03 ملايين برميل يوميًّا في أول أسبوعين من الشهر الجاري، وهو أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.
وبحسب "رويترز"، قالت روسيا يوم الاثنين: إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا تزال عالقة؛ في حين قال وزير الخارجية الفرنسي: إن الأمر متروك لطهران لاتخاذ قرار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.21% أو بنحو 19 سنتًا إلى 92.19 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر، التي تنتهي صلاحيتها الثلاثاء، عند 85.76 دولارًا للبرميل؛ بينما ارتفعت نظيرتها تسليم نوفمبر بنسبة 0.1% إلى 85.45 دولارًا للبرميل.