لتغطية تعطل إمدادات نيجيريا وليبيا.. أوبك تضخ 310 آلاف برميل إضافية يوميًّا في يوليو

ضخت أوبك ضخت كمية إضافية من النفط بلغت 310 آلاف برميل يوميًّا في يوليو، وغطت زيادة في المعروض من دول خليجية على تعطلات في الإمدادات من نيجيريا وليبيا؛ فيما نفّذت الدول الأعضاء حوالى 60% من الزيادة الإنتاجية التي تعهدوا بها بموجب اتفاق مع حلفاء للمنظمة.