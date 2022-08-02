لتغطية تعطل إمدادات نيجيريا وليبيا.. أوبك تضخ 310 آلاف برميل إضافية يوميًّا في يوليو

ضخت أوبك ضخت كمية إضافية من النفط بلغت 310 آلاف برميل يوميًّا في يوليو، وغطت زيادة في المعروض من دول خليجية على تعطلات في الإمدادات من نيجيريا وليبيا؛ فيما نفّذت الدول الأعضاء حوالى 60% من الزيادة الإنتاجية التي تعهدوا بها بموجب اتفاق مع حلفاء للمنظمة.
ووجد المسح لـ"رويترز" أن منظمة البلدان المصدّرة للبترول ضخت 28.98 مليون برميل يوميًّا من الخام الشهر الماضي، بزيادة قدرها 310 آلاف برميل يوميًّا عن مجمل الإنتاج في يونيو.
وجاء حوالى 240 ألف برميل يوميًّا من تلك الزيادة من منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم اتفاق بين المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا؛ فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تعهدوا فيه بزيادة إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يوميًّا.
ووجد المسح أن الإنتاج أقل من هدف يوليو بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًّا، وأن الامتثال للتخفيضات المتعهد بها المتبقية بلغ 418%، ارتفاعًا من 253% في يونيو.
ووفقًا لاستطلاعات لـ"رويترز"؛ فإن الإنتاج شهد زيادات أقل من المتوقع بين أكتوبر ويونيو، باستثناء فبراير؛ إذ يفتقر العديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ المزيد بسبب قلة الاستثمارات، وهو اتجاه تسارع بسبب الجائحة.
ومن غير المتوقع أن تقرر أوبك+ زيادة أخرى في الإنتاج في اجتماعها يوم الأربعاء. وقال مصدر بالمجموعة: "من غير المرجح أن يشهد الاجتماع نتيجة مفاجئة فيما يتعلق بزيادة في الإنتاج".