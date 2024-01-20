78.56 دولار للبرميل.. "أسعار النفط" تتحدّى المخاوف وتسجّل مكاسب أسبوعية

سجّلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، رغم التراجع الطفيف عند التسوية يوم الجمعة، بعدما عوّض التوتر في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج في بعض المواقع أثر المخاوف إزاء الاقتصاديْن الصيني والعالمي.