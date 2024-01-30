مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11985 نقطة

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، وباعظم، والمنجم، والأصيل، وجرير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب الشرق، والحفر العربية، وأديس، وأنابيب، وأنابيب السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.72% و10.00%.