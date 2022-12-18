سوق الأسهم.. 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات: نسيج، ودور، ومسك، ورعاية، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دار الأركان، وسلوشنز، والتأمين العربية، وشمس، وتهامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 % و5.51%.