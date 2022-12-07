بنك التصدير يوقّع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري

وتهدف المذكرة إلى دعم البنك في تعزيز تنمية الصادرات السعودية إلى جمهورية كوريا وتنويعها، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات ، وتعزيز الثقة بالصادرات السعودية ودخولها إلى سوق جمهورية كوريا.