بتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال سند مستوى 10654 نقطة

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، وسدكو كابتال ريت، وبن داود، ودار الأركان، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأميانتيت، وأسمنت حائل، ووقت اللياقة، والحمادي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.42% و6.67%.