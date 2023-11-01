الذهب يتراجع في المعاملات الفورية إلى 1978.36 دولارًا للأونصة
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوفُ إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعارَ المعدن الأصفر الذي يُعَد ملاذًا آمنًا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.
وبحلول الساعة 03:51 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1978.36 دولارًا للأوقية؛ في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1987.00 دولارًا.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3% في أكتوبر، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولارات الأسبوع الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 22.662 دولارًا للأوقية. ونزل البلاتين 0.6% إلى 927.77 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1120.91 دولارًا.