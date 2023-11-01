الذهب يتراجع في المعاملات الفورية إلى 1978.36 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوفُ إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعارَ المعدن الأصفر الذي يُعَد ملاذًا آمنًا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.