تعاملات الثلاثاء.. برنت ينخفض عند 76.04 دولار للبرميل

وكان الخفض، وهو الأول في عشرة أشهر، أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50 بالمئة من المشاركين في استطلاع لرويترز، خفضاً قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات، وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعَي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقتٍ سابقٍ من العام.