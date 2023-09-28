بعد سنوات الإيقاف.. "حلم المليون رأس" يراود مصدّري المواشي الأسترالية للعودة للسعودية

يأمل مصدرو المواشي في غرب أستراليا، أن يتم استئناف تجارة التصدير الحية إلى المملكة العربية السعودية قبل نهاية العام؛ لتوفير سوق بديل آخر لتقليل الضغط على الصناعة المحلية التي تعاني من فائض في المعروض.
وصرّح ستيفن بولت، المدير التنفيذي لـ"تحالف الثروة الحيوانية" ومنتج أغنام في منطقة كوريجين، بأن السوق السعودية، التي لم تستورد أغنامًا حية من أستراليا منذ عام 2012، ستوفر فرصة ضخمة للصناعة مع إمكانية زيادة عدد الصادرات بمليون رأس.
وفي عام 2009، كانت السعودية هي ثالث أكبر سوق في الشرق الأوسط لتجارة الأغنام الحية من أستراليا؛ حيث استوردت أكثر من 576 ألف رأس بقيمة 55 مليون دولار.
ووفقًا لصحيفة "countryman" الأسترالية، قال "بولت": "قبل إيقاف السعودية استيراد الماشية من أستراليا، كانت أكبر مستورد للأغنام، ومن المهم جدًّا بالنسبة لنا أن يتم استئناف التجارة مع المملكة؛ حيث يوفر لنا ذلك سوقًا آخر ويزيد من التنافسية ويعزز الأسعار المحلية".