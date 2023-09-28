بعد سنوات الإيقاف.. "حلم المليون رأس" يراود مصدّري المواشي الأسترالية للعودة للسعودية

ووفقًا لصحيفة "countryman" الأسترالية، قال "بولت": "قبل إيقاف السعودية استيراد الماشية من أستراليا، كانت أكبر مستورد للأغنام، ومن المهم جدًّا بالنسبة لنا أن يتم استئناف التجارة مع المملكة؛ حيث يوفر لنا ذلك سوقًا آخر ويزيد من التنافسية ويعزز الأسعار المحلية".