بيانات أمريكية تحمل ضعفًا وزيادة.. عقود يونيو الآجلة للنفط إلى 80.9 دولارًا

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء؛ أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقّع مع تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات الوقود على نحو غير متوقّع بفعل طلب مخيب للتوقعات.