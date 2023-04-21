بيانات أمريكية تحمل ضعفًا وزيادة.. عقود يونيو الآجلة للنفط إلى 80.9 دولارًا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مواصلة خسائر الجلستين السابقتين، وتتّجه صوب انخفاض أسبوعي؛ إذ أثار ضعف بيانات اقتصادية أمريكية وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية، مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.
وبحسب "رويترز": انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 0.2 في المائة إلى 80.96 دولارًا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 0.2 في المائة إلى 77.25 دولارًا للبرميل.
وتراجع الخامان بأكثر من اثنين في المائة إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس، أمس الخميس، وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو ستة في المائة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء؛ أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقّع مع تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات الوقود على نحو غير متوقّع بفعل طلب مخيب للتوقعات.