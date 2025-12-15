ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 4313.08 دولارًا للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 64.64 دولارًا، بينما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1741.82 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1493.40 دولارًا للأوقية.