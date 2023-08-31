سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11491 نقطة

وكانت أسهم شركات مجموعة وفرة، والصقر للتأمين، وعذيب للاتصىالات، ومهارة، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراعي، وأكوا باور، ووقت اللياقة، والتعاونية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.66% .