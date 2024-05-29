بـ 1.1 مليار دولار.. صندوق الاستثمارات العامة صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة

احتلّ صندوق الاستثمارات العامة المرتبة الأولى باعتباره صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية.
ووصل صندوق الاستثمارات العامة إلى هذا المركز من خلال بلوغ قيمة العلامة التجارية له 1.1 مليار دولار.
ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة مستثمرًا نشطًا ومحركًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في المملكة، ومنذ العام 2017 أطلق الصندوق 94 شركة جديدة، وأسهم بتوفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل في المستوى المحلي.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة مستثمرًا عالميًا تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 930 مليار دولار، ويعمل على صناعة وتطوير قطاعات الأعمال والفرص الجديدة التي من شأنها الإسهام في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
واحتلت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة المرتبة الـ 6 عالميًا، من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية ما يتجاوز المتوسط العالمي بمقدار كبير.