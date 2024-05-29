بـ 1.1 مليار دولار.. صندوق الاستثمارات العامة صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة

ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة مستثمرًا نشطًا ومحركًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في المملكة، ومنذ العام 2017 أطلق الصندوق 94 شركة جديدة، وأسهم بتوفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل في المستوى المحلي.